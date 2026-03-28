Здоров'я
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:20
Просмотров: 70

Пішла епоха: Apple зняла з виробництва свій найпотужніший і "мемний" комп'ютер

Корпорація Apple офіційно зняла з виробництва свій найпотужніший настільний комп'ютер – Mac Pro. Пристрій зник з офіційного магазину і більше не випускатиметься, а нових моделей у серії не планується, пише 9to5Mac.

Остання версія Mac Pro на базі процесора M2 Ultra вийшла в 2023 році, але відтоді не оновлювалася. При цьому ціна мінімальної версії трималася на рівні $6999 (~300 000 грн), навіть після виходу більш потужних рішень.

Модель з часом втратила конкурентоспроможність всередині власної екосистеми Apple. Фактично його місце вже зайняв Mac Studio, який пропонує порівнянну, а в деяких завданнях і вищу продуктивність, але в більш компактному корпусі та за доступнішою ціною. Саме ця модель тепер розглядається Apple як основний професійний настільний комп'ютер.

Mac Pro вирізнявся незвичайним дизайном, що нагадував металеву терку. Свого часу це породило безліч мемів. У мережі жартували, що це "найдорожча терка у світі" ($5999+).

Після відмови від Mac Pro в лінійці настільних комп'ютерів Apple залишилися три пристрої: 24-дюймовий iMac із M4, Mac mini із M4 та M4 Pro Mac Studio. При цьому компанія також розвиває нові технології, такі як об'єднання декількох Mac через Thunderbolt для збільшення продуктивності, що частково замінює завдання, які раніше виконував Mac Pro.

Джерело: unian.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 