У Харкові лікарі «швидкої» реанімували жінку: гострий інфаркт міокарда

22 лютого о 11:32 у диспетчерську невідкладної допомоги надійшов екстрений виклик.

Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Гострий інфаркт міокарда спричинив клінічну смерть у 64-річної жінки.

Завдяки злагодженій роботі бригади ЕМД 1006 у складі лікаря Святослава Карнауха, парамедика Станіслава Кусова та екстреного медичного техніка Володимира Малютіна життя пацієнтки вдалося врятувати.

Після успішних реанімаційних заходів жінку госпіталізовано до лікувального закладу.

Агентство Телевидения Новости