14.10.2025 13:53
Просмотров: 146
У Харкові медики «швидкої» реанімували пенсіонера
12 жовтня о 17:57 бригада ЕМД №1302 отримала екстрений виклик
Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».
66-річному чоловіку стало зле.
По прибуттю медики діагностували гострий інфаркт міокарда.
Завдяки швидким та професійним діям бригади №1302 у складі парамедика Волошина Володимира та ЕМТ Юрченка Костянтина, вдалося відновити кровообіг і стабілізувати стан пацієнта.
Чоловіка оперативно доставлено до ОКЛ для подальшого лікування.