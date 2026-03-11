Здоров'я
Сегодня 12:02
У Харкові зафіксовано випадок сказу: цуценя контактувало з лисицею

На території Салтівського району Харкова 9 березня 2026 року виявлено випадок загибелі цуценяти, яке перед загибеллю контактувало з власницею та її близькими.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Мешканка Салтівського району Харкова 25 лютого 2026 року привезла до свого помешкання двомісячне цуценя від родичів з Нікопольського району Дніпропетровської області.

Увечері 5 березня цуценя захворіло, вранці наступного дня власники звернулися за допомогою до лікаря ветеринарної медицини, який провів обстеження та надавав ветеринарну допомогу. Після спілкування з ветеринарними лікарями жінка дізналась у попередніх власників, що приблизно в період 10-12 лютого 2026 року мати цуценяти контактувала з лисицею.

7 березня року цуценя померло.

Згідно з результатом у патологічному матеріалі було виявлено антиген вірусу сказу.

Власниці цуценяти та іншим особам, які перебували в контакті з хворою на сказ твариною, надається вся необхідна медична допомога.

Агентство Телевидения Новости

