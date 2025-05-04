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Увага, небезпека! Три види ОТРУЙНИХ змій в Україні! Сезон активності розпочався, – МОЗ

Де мешкають і як розпізнати

● Гадюка звичайна – найпоширеніша, зустрічається в Поліссі, Карпатах, подекуди в лісостеповій зоні. Має характерну зигзагоподібну смугу на спині;

● Гадюка степова – рідкісна, занесена до Червоної книги України. Мешкає переважно у степовій зоні, зокрема в заповідниках півдня України. Також має зигзагоподібну смугу;

● Гадюка Нікольського – темна, майже чорна змія, теж занесена до Червоної книги. Живе на північному сході України у лісостепу.

Про агресію та отруту

● У більшості випадків ці змії не нападають, а намагаються втекти, щойно помічають людину – агресію ж проявляють лише в разі небезпеки;

● Отрута цих змій зазвичай не становить загрози життю, але варто негайно звернутися по медичну допомогу, якщо укусу зазнала дитина чи людина, схильна до алергії;

Увага, небезпека! Три види ОТРУЙНИХ змій в Україні! Сезон активності розпочався, – МОЗ

Увага, небезпека! Три види ОТРУЙНИХ змій в Україні! Сезон активності розпочався, – МОЗ

Увага, небезпека! Три види ОТРУЙНИХ змій в Україні! Сезон активності розпочався, – МОЗ

Джерело: https://t.me/truexanewsua/112512

Новости портала «Весь Харьков»

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