На Харківщині корова від сказу стала буйною, пошкодила огорожу та померла

У селі Костянтинівка Краснокутської громади зафіксовано випадок сказу корови.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

«До Краснокутської дільниці ветеринарної медицини Богодухівської районної державної лікарні ветеринарної медицини 15 грудня 2025 року звернулася власниця корови через неспокійну поведінку тварини та підвищене слиновиділення», – йдеться у повідомленні.

За словами фахівців, корова утримувалася на вільному вигулі та випасалася в яру у складі групи. Під час огляду фахівці ветмедицини зафіксували неспокій, інтенсивне виділення слини та ревіння.

До вечора стан корови погіршився, спостерігалися ознаки буйної поведінки, що призвело до пошкодження огорожі. Опівночі тварина впала на ноги з ознаками паралічу та вдень 16 грудня 2025 року загинула.

Фахівці відібрали патологічний матеріал та направили на лабораторне дослідження, після чого було отримано позитивний результат дослідження на наявність антигену вірусу сказу.

З мешканцями домоволодіння проведено бесіду, а люди, які контактували з твариною, направлені до медичного закладу.

За словами фахівців, з огляду на умови утримання корови ймовірною причиною інфікування міг стати контакт із дикими тваринами. Основним носієм і резервуаром вірусу сказу в дикій природі є червона лисиця, яка є наймасовішим хижаком і активно поширює інфекцію, контактуючи з іншими тваринами.

Від 18 грудня 2025 року у селі Костянтинівка введено карантинні обмеження. Також затверджено Комплексний План заходів щодо ліквідації сказу.

