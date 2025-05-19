На виборах у Румунії переміг проєвропейський кандидат Нікушор Дан

18 травня в Румунії відбулися президентські вибори. За підсумками повного підрахунку голосів, перемогу здобув проєвропейський, проукраїнський мер Бухареста Нікушор Дан.

Про це пише Радіо Свобода.

Згідно з наведеними даними, він отримав 53,6% голосів виборців, тоді як ультраправий кандидат Джордже Сіміон – 46,4%.

Як повідомляє Румунська служба Радіо Свобода, явка виборців була історичною: 64,72%, що означає, що проголосували 11 641 866 мільйонів людей, враховуючи, що 17 988 218 румунів зареєстровані у постійних списках.

«Це – ваша перемога. Це – перемога тисяч і тисяч людей, які проводили кампанію цими днями, які вірили, що Румунія може змінитися у правильному напрямку», – сказав Нікушор Дан тисячам прихильників.

Він згадав і про прихильників Джордже Сіміона, наголосивши: «ми повинні будувати Румунію разом», незалежно від політичних вподобань.

Джордже Сіміон визнав свою поразку на виборах. «Хотів би привітати свого опонента, Нікушора Дана. Він виграв вибори. Це була воля румунського народу», – сказав голова «Альянсу за об’єднання румунів» (AUR).

Нікушора Дана вже привітав із перемогою дехто зі світових лідерів, зокрема, президент України Володимир Зеленський.

«Для України – як сусіда й друга – важливо мати надійного партнера в особі Румунії. І ми впевнені, що саме так і буде. Працюючи разом, ми можемо зміцнити і наші країни, і нашу Європу», – написав Зеленський у соцмережі X.

Ці вибори пройшли після місяців політичної нестабільності, що виникла після анулювання попередніх виборів і заборони на участь для фаворита перегонів.

Президент у Румунії призначає прем’єр-міністра (за погодженням з парламентом), представляє країну на самітах НАТО і ЄС, а також може накладати вето від імені країни в ЄС.

Агентство Телевидения Новости