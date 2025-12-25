Інше
Померла зірка фільму «Москва сльозам не вірить» Віра Алентова

У віці 83 років померла радянська і російська акторка театру і кіно Віра Алентова, найбільш відома за роллю у фільмі «Москва сльозам не вірить».

Про її смерть повідомило російське пропагандистське видання ТАСС, посилаючись на Театр імені Пушкіна, пише «Фокус».

Відомо, що актрисі театру і кіно стало погано в театрі імені Маяковського під час прощання з актором Анатолієм Лобоцьким. Її на ношах винесли з театру до швидкої.

Всесвітню популярність Алентова здобула після головної ролі у фільмі «Москва сльозам не вірить» режисера Володимира Меньшова, який здобув премію «Оскар» у номінації «Найкращий фільм іноземною мовою» 1981 року. У шлюбі з Володимиром Меньшовим у неї народилася дочка Юлія — акторка і телеведуча.

Віра Алентова почала свій шлях на сцену в орському драматичному театрі, а після закінчення Школи-студії МХАТ пов’язала свою долю з Московським театром імені Пушкіна. Всесвітня слава прийшла до актриси після головної ролі у фільмі «Москва сльозам не вірить».

У 2021 році Віра Алентова отримала заборону на в’їзд в Україну. Вона, як і її чоловік, підтримувала анексію Криму, куди їздила з гастролями.

