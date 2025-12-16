Інше
У Чугуєві врятували двох лебедів, які примерзли до криги на водоймі

У місті Чугуїв співробітники ДСНС врятували двох лебедів, які примерзли до криги на водоймі.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

«Офіцери-рятувальники громади Олександр Вострокнутов та Роман Бідний на човні обережно підпливли до птахів, звільнили їх з крижаного полону та доставили на берег», – йдеться у повідомленні.

За словами рятувальників, після цього лебедів передали волонтерам для подальшої реабілітації.

