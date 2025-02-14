У Харківській області очікується сильний снігопад та ожеледиця

Синоптики попереджають про різке погіршення погоди: вже сьогодні ввечері, близько 21:00, розпочнеться снігопад, який триватиме всю ніч. Найінтенсивніші опади прогнозуються на ранок суботи, близько 5:00.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Снігові хмари прийдуть із північного заходу, тому першими негоду відчують райони, що межують із Полтавською та Сумською областями. Згодом снігопад пошириться на всю область і вщухне лише ближче до вечора суботи.

Окрім опадів, очікується небезпечний температурний перепад – від 0 °C до -6 °C, що спричинить ожеледицю на дорогах.

Через погіршення погодних умов підрядні організації Служби відновлення у Харківській області переходять на посилений режим роботи, щоб забезпечити безпечний рух дорогами державного значення. Особливу увагу приділять магістралям із високою інтенсивністю руху, транспортним розв’язкам і небезпечним ділянкам.

Агентство Телевидения Новости