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У зв’язку зі снігопадом на Харківщині комунальники працюють у посиленому режимі

У зв’язку зі снігопадом на Харківщині комунальники працюють у посиленому режимі

У зв’язку із проходженням циклону дорожники Харківщини перейшли на посилений режим роботи.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Сніг на Харківщині йшов всю ніч, в окремих районах області опади були дуже рясними. Впродовж ночі на дорогах державного значення працювала техніка підрядних організацій Служби відновлення.

Враховуючи те, що, за даними синоптиків, сніг триватиме й сьогодні, а ситуація додатково ускладниться доволі різким пониженням температури, що призведе до утворення ожеледиці, дорожники продовжують працювати у посиленому режимі.

Агентство Телевидения Новости

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