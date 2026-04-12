Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 12 квітня 2026 року від ДСНС
● Протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів:
✅ 8 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких пов’язана з ворожим обстрілом;
✅ 2 – для проведення аварійно-рятувальних та інженерних робіт;
✅ 4 – на допомогу населенню;
✅ 3– на ідентифікацію ВНП.
● На Харківщині рятувальники ДСНС залучалися до гасіння 1 пожежі, спричиненої ворожим обстрілом в Ізюмському районі області.
● У селі Оскіл Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу виникли пожежі: горіли дві господарчі споруди 30 м. кв. та 80 м. кв. Інформація про постраждалих не надходила.
● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 92 одиниці вибухонебезпечних предметів.
❗Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.
