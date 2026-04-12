Сегодня 08:20
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 12 квітня 2026 року від ДСНС

● Протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів:

✅ 8 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких пов’язана з ворожим обстрілом;

✅ 2 – для проведення аварійно-рятувальних та інженерних робіт;

✅ 4 – на допомогу населенню;

✅ 3– на ідентифікацію ВНП.

● На Харківщині рятувальники ДСНС залучалися до гасіння 1 пожежі, спричиненої ворожим обстрілом в Ізюмському районі області.

● У селі Оскіл Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу виникли пожежі: горіли дві господарчі споруди 30 м. кв. та 80 м. кв. Інформація про постраждалих не надходила.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 92 одиниці вибухонебезпечних предметів.

❗Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Читайте ещё:

Сенатори-демократи закликають не продовжувати виняток із санкцій для нафти рф
Сегодня 08:30    1
Країни Балтії відкинули звинувачення рф у наданні Україні повітряного простору для ударів
Сегодня 08:22    18
Медицина на ТОТ: «безкоштовно» означає «ніколи»
Сегодня 08:15    23
Донбас під заміну: як росія проводить демографічну інженерію на ТОТ
Сегодня 08:07    34
«Немає стелі»: як влада рф перетворила свій народ на банкомат для війни - СЗРУ
Сегодня 07:59    43
США та Іран не досягли угоди - Ді Венс
Сегодня 07:54    45
Знищення окупантів триває: працюють воїни «Альфа» СБУ
Сегодня 07:50    70
Эсминец США проходит с включенным трекером пролив, который, по версии медиа, «закрыт» и «никак нельзя его быстро открыть»
Сегодня 07:45    74
Кордон, якого «немає»: як ФСБ фільтрує мешканців Донбасу
Сегодня 07:42    65
‼️В Генштабе сообщили, что оккупанты почти 470 раз нарушили «Пасхальное перемирие»
Сегодня 07:30    88
