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❗️ Увага, зловмисники розсилають провокаційні повідомлення «Спали ТЦК – врятуй життя собі та близьким»

❗️ Увага, зловмисники розсилають провокаційні повідомлення «Спали ТЦК – врятуй життя собі та близьким»

Це частина скоординованої кампанії, мета якої — дестабілізувати ситуацію та вербувати потенційних виконавців терактів, наслідком яких стане загибель цих же виконавців від дій росіян, або кримінальна відповідальність. Такі боти використовуються для збору особистої інформації, що дозволяє ворогові здійснювати подальші маніпуляції та шантаж.

У жодному разі не передавайте боту особисті дані, а також не відкривайте повідомлення, якщо отримуєте їх із закликами поширити подібний контент.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15198

Новости портала «Весь Харьков»

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