● Рязанський НПЗ зупинив свою роботу після атаки українських дронів. Кстовський НПЗ зупинив свою роботу після атаки українських дронів. Порт Усть-Луга в РФ призупинив постачання нафти після чого? Правильно, після атаки українських дронів.

Прилетіло по «Сибур-Кстово», який постачає армію болотного рейху етиленом, суттєво потріпало НПЗ Лукойла у Волгограді, Албашьнефть і Астраханський газопереробний завод. Логістику порушено, пошкоджено купу коштовного обладнання, яке через санкції тепер х#й де купиш

● Тим часом росіянська «розумна бомба» гепнулася на росіянську Білгородську область. Так би мовити, підтвердила свою назву. На жаль, ніхто не постраждав, бо не так багато і жильців в цих російських глибинних говенях

Але героїчна російська ППО оперативно виправила ситуацію і збила дрон під час атаки на Афіпський НПЗ акурат так, що він прилетів у багатоповерхівку з багатьма формами життя

● Додому повернулися ще 150 українських Героїв

● В українське небо зайшли перші французські літаки Міраж-русню-ї@аш, з нашими пілотами за штурвалом.

Чехія грозиться організувати для нас нову снарядну ініціативу. Ліпавський з елегантною бандерівською посмішкою зауважив, що у світі ще достатньо боєприпасів, які можна було би закупити, було би бажання, а воно, зважаючи на останні новини, ох#єть як є.

Голова МЗС Британії оголосив новий пакет допомоги на $68,7 млн.

● Чехія перестала надавати громадянство росіянцям

Спроба створити відкритий ВТБ-канал для переказу грошей з боліт у Туреччину з тріском провалилася.

Найбільший банк Нідерландів ING Groep йде з російського ринку

Сирія вимагає від росії грошову компенсацію і видати Асада

Естонія, Литва і Латвія відключили свою енергосистему від контрольованої рф частотної зони. Калінінград - добро пожалувать во тьму

Азербайджан закриває «русскій дом». Цю грибницю рашистьскої цвілі у кожній країні. І у якості голу в роздягальню оголосив про намір судитися з росією через її відмову визнати збиття літака

Ще й Євросоюз заборонить продавати на росії Xbox і PlayStation.

Кругом, кругом одні врагі. І Лукашенко розстроїться

● У москві підірвали Армена Саркисяна – сепара із Горлівки, який катував українців, віджимав майно і курував тюрми. Вибухом Саркисяна майже розірвало навпіл, так що перед смертю він ще встиг цікаво провести час. Його охронця – істоту з орбіти Янека, убило одразу.

В іванівські області – також глибокому російському тилу - підірвали командира батареї дивізіону 112 ракетної бригади зс рф, капітана Наґайка, причетного до ударів балістичними ракетами по українських містах. Внаслідок вибуху цей чотиризірковий довбо%@б місяць подихав у страшних муках.

Авжеж українці – народ не злопам’ятний. І навіть не жорстокий. Ми – нація хліборобів. Мстивих хліборобів з хорошою вибухівкою

● Запаси валюти в банках болотного рейху впали до 16-річного мінімуму. Бо, по-перше, санкції, а по-друге, лапті, здається, почали щось підозрювати і долари тримають при собі.

Банки вотмєстку почали масово відмовляти у споживчих кредитах, щоби вони брали мікрозайми до зарплати під 292% річних. Зате продажі алкоголю і антидепресантів б’ють рекорди

● У Києві демонтували пам’ятник російському фізіологу Івану Павлову, який ставив експерименти на дітях і підлітках. І який взагалі в Україні не був, це просто ще одна типова імперська сцянина щоби позначити свої території

● Російські кораблі продовжують іти нах#й. У Карському морі зіткнулися дві русняві лоханки: атомний криголам «50 років Перемоги» врізався в суховантаж Yamal kreche внаслідок чого отримав величезну діряку в палубі.

В Ленінградській області затонув танкер із мазутом

А єдиний російський авіаносець «Адмірал Кузнєцов» навряд чи вже колись вийде з ремонту, бо впродовж цих семи років розвалюється швидше ніж його встигають лагодити. І навіть якщо його дивом поремонтують, пілоти, які вміють злітати з палуби авіаносця, вже пішли на пенсію

● І на правах дипломованої вчительки російської мови та літератури вітаю з днем смерті Пушкіна

Пам'ятайте! Брак русофобії шкодить майбутньому"

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/1094

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