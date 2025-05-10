● Непереможна українська армія таки зіпсувала лаптям все побєдобєсіє. Почав це благоє діло неочікувано Трамп, заявивши, що Сполучені Штати взагалі то перемогли у Другій Світовій і цей факт повстидно замовчуєься. На болотах заяву проковтнули з кислими їбалами і прикинулися, що не розуміють англійської. (Всім крім Захаровой, але з її коментаря стало зрозуміло, що і в російській прес-алкаше не дуже сильна)

Далі в справу вступили українські безпілотники, погрузивши цю країну некрофілів у доцифрову епоху. На додачу наші партизани позбавили зв'язку 5 військових частин і слідчий відділ ск рф у московській області.

Всі повітряні рейси скасували і тисячі росіянушек виявились запертими хто в літаках, а хто в аеропортах. На десятки годин, без їжі і води. Їх тупо не випускали, нічого не пояснювали і ігнорували усі питання. Садисти з аерофлота останній раз так тішилися, коли на стрічці загубили спеціальну валізу і їм самим довелося під’їдати гівно за путіним.

Росіянушкам, які нікуди не летіли, просто відключили зв’язок.

Вопщем свято удалось. В останній раз росія так боялася Україну…. Ну я навіть не знаю коли

● Бойові гуси пішли по ексклюзивам. Завод «Сплав» – єдине на болотах підприємство, яке робить реактивні системи залпового вогню і патрони та завод «Базальт» – головне підприємство з виготовлення озброєння і боєприпасів для усіх родів військ

«Оптиковолоконні системи», єдиний завод по виробництву оптоволокна для дронів

Завод «Стріла» з виробництва електротехнічних компонентів для ОПК

● Тим часом в Криму від страху помер начальник ВЛК МВС Севастополя Сергій Токарєв. Да-да, почув сигнал повітряної тривоги, побіг з травматом на вулицю, почав стріляти і влучив собі в голову. Такий молодець.

● Латвія і Литва не надали повітряного простору на проліт Вучича, а Польща і Литва – Фіцо.

Естонське місто Нарва на кордоні з болотним рейхом, щоби привітати асвабадітєлей, вивісило плакат з путіним і гітлєром. Наказ із забороною росіянам дивитися в той бік не випустили тільки тому, що вже не було зв’язку.

Новий канцлер Німеччини заявив, що Україна може покладатися на його уряд в постачанні Таурусів

Кругом, кругом одні врагі. І Сі. І да Сілва. І Вучич. Лукашенко в ревнощах притягнув з собой Колю і навіть заговорив, що засидівся на посаді

● Нам передали ще мільярд заморожених активів рф. Шмигаль каже, що потреби у зовнішньому фінансуванні цьогоріч повністю забезпечені

● Наша постійна рубрика «пекельна олімпіада». Цього разу забаранили чемпіона світу з пауерліфтингу, призера чемпіонатів росії зі спортивного туризму (заблукав на Луганщині?), кмс по дзюдо і кмс з акробатики, бо вміння крутить сальтуху не рятує від українського снайпера.

Взагалі нічого не рятує від українського снайпера

● Додому з полону повернулися ще 205 українських Героїв

● У Полтаві знесли пам’ятник на місці відпочинку Петра І. Да, такий от був у місті культурний об’єкт. Ніхто ним не милувався, не робили фотографії, собаки сцяли на це уродливе як на черговий стовпчик, вопщем застоявся.

А Львівщина та Івано-Франківщина заявили, що в них не залишилося жодної релігійної громади упцмп

● В Новоросійську безпілотник врізався у багатоповерхівку, спаливши кілька квартир, а в Ростовській області уламки дрона підпалили будинки. Таке терапевтичне видовище, бігають оце, верещать «пошто єта нам, ми патєрялі всьоо!».

І правда, @лять, пошто? Може ви в піст собачий корм воровалі в Тузика? А, нє, у вас нема на собачий корм? Ну тоді не знаю. Ума не пріложу...

● У світі впали на 20% ціни на нафту, а це 60% болотного бюджету, Ді Венс заявив, що під час переговорів рф вимагає «занадто багато», а Forbes пише, що за нинішніх темпів просування русні на захоплення всієї України треба буде сто років і 101 млн жертв.

Наразі на болотах живе 144 млн. Абізян? Безхребетних? Хордових? Я вже не знаю як назвати цей біологічний вид. В Удмуртії і Башкортостані вони побилися за тарілку безкоштовної «фронтової» гречки

Пам'ятайте! Брак русофобії шкодить майбутньому

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/1110

Новости портала «Весь Харьков»