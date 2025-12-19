Надзвичайне
19.12.2025 19:30
109 звільнених білоруських політв’язнів прибули до Литви та Польщі

Звільнення 109 білоруських політв’язнів відбулося завдяки співпраці української сторони з міжнародними партнерами. Серед прибулих – представники білоруської опозиції, журналісти та громадські діячі, які тривалий час утримувалися під репресіями.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

У Варшаві колишніх політв’язнів зустрічали родичі, волонтери, журналісти та дипломати.

Частина звільнених вирішила залишитися у Польщі, інша – продовжить шлях до Литви.

«Координаційний штаб висловлює щиру вдячність Сполученим Штатам Америки, урядам європейських держав, міжнародним партнерам та всім залученим сторонам за підтримку, солідарність і сприяння у проведенні цієї гуманітарної операції», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

