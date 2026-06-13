110 БпЛА окупантів збили Сили ППО цієї ночі

У ніч на 13 червня (з 18:00 12 червня) противник атакував 118 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 8:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 російських БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За даними військових, зафіксовано влучання трьох ударних БпЛА на трьох локаціях, а також падіння збитих (уламки) на шести локаціях.

Агентство Телевидения Новости