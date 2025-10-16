14 атак окупантів з початку доби відбили ЗСУ на Харківщині, чотири боєзіткнення ще тривають

Оперативна інформація станом на 16:00 16.10.2025 щодо російського вторгнення.

На даний час ворог 61 раз атакував позиції Сил оборони, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили сім штурмів ворога поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та в напрямку Колодязного, Бологівки, Кутьківки. Ще два бойові зіткнення тривають дотепер.

Противник із початку доби сім разів атакував на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Богуславка. Два бойові зіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбивають дві атаки в напрямках населених пунктів Дружелюбівка та Лиман.

На Костянтинівському напрямку російські окупанти сім разів штурмували позиції ЗСУ у районах населених пунктів Щербинівка, Русин Яр та в напрямку Степанівки й Софіївки. Українські підрозділи відбили п’ять атак, ще два бойові зіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 18 атак на позиції ЗСУ у районах населених пунктів Шахове, Дорожнє, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Покровськ, Звірове, Котлине, Філія та в напрямку Білицького й Балагану. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 13 атак.

На Олександрівському напрямку загарбники 13 разів намагалися просунутися на позиції українських військ.

