149 пожеж в екосистемах ліквідували рятувальники Харківщини за минулий тиждень

Минулого тижня рятувальники Харківщини ліквідували 149 пожеж в природних екосистемах на площі 257 га.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

За словами рятувальників, 23 пожежі спричинили ворожі обстріли, решту – людська недбалість, або навмисне випалювання сухостою.

«Замість ліквідації наслідків воєнної агресії рф і порятунку людей, надзвичайники змушені виїжджати на гасіння сухостою. Зокрема на деокупованих територіях такі пожежі можуть призвести до детонування боєприпасів, інженерних мін чи саморобних вибухових пристроїв, що не розірвались», – нагадують рятувальники.

У ДСНС наголошують – за підпал передбачені штрафи:

від 3 060 до 6 120 грн для громадян;від 15 300 до 21 420 грн для посадових осіб.

Агентство Телевидения Новости