Сегодня 09:06
16 днів, 11 294 боєприпаси на 26 мільярдів доларів...

RUSI пише, що перші 16 днів війни з Іраном стали тривогою, яка сигналізує про кризу витривалості вестернівського оборонно-промислового комплексу.

Інтенсивне використання високоточних боєприпасів під час операції «Epic Fury» яскраво продемонструвало стратегічно руйнівне співвідношення витрат, до якого західна промисловість наразі не готова. І хоча американські та ізраїльські сили досягають певних тактичних успіхів, коаліція в цілому витрачає дорогі ракети вартістю в мільйони доларів на збиття значно дешевших іранських дронів і перехоплення ракет.

❗️ Українські військові радники, присутні в регіоні, були шоковані такими діями коаліційної протиповітряної оборони, які вони назвали «бездумним витрачанням боєприпасів», йдеться у звіті RUSI

Згідно з даними аналітичного інструменту Payne Institute, за перші 16 днів конфлікту коаліційні сили використали 11 294 боєприпаси на загальну суму близько 26 мільярдів доларів.

Після початкового масованого залпу понад 5000 боєприпасів у перші 96 годин конфлікт перейшов у фазу виснажливого протистояння. Хоча щоденні іранські ракетні та дронові атаки зменшилися на 80–90% порівняно з першими днями, їхній стабільний темп продовжує виснажувати критичні ресурси коаліції.

ℹ️ За розрахунками, починаючи з 5-го дня, Іран здійснює в середньому 33 ракетні та 94 дронові удари на добу.

❗️ Закину табличку витрат коаліції у боєприпасах за 16 днів війни в Ірані.

З цікавого — США вже скинули вісім 14-тонних GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (протибункерна авіаційна бомба).

А країни Затоки [без США] вже використали 1285 ракет-перехоплювачів Patriot PAC-3 — більше ніж нам передали за весь час війни.

535 Томагавков, 912 JASSM, 320 Атакмс+PrSM - это только из широко известных наименований.

Ну и 1285 PAC-3 (ракеты для Patriot против баллистики) у союзников и 519 PAC-2/3 у Штатов и саудитов. Плюс 340 ракет для THAAD и 431 - для Aegis

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/28826

