16 травня 2025 року близько 03.30 було втрачено зв’язок із літаком F-16. Український винищувач виконував завдання із відбиття повітряного нападу противника.

За попередніми даними льотчик знищив три повітряні цілі і працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату. Однак на борту виникла нештатна ситуація. Пілот відвів літак подалі від населеного пункту і успішно катапультувався.

Завдяки оперативній роботі групи пошуково-рятувального забезпечення, пілота швидко знайдено та евакуйовано.

Самопочуття льотчика задовільне, він знаходиться в безпечному місці, життю та здоров’ю нічого не загрожує. Для об’єктивного з'ясування всіх обставин призначено комісію, яка вже приступила до роботи.

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Управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

Джерело: www.facebook.com/kpszsu

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