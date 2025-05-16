16 травня 2025 року близько 03.30 було втрачено зв’язок із літаком F-16
16 травня 2025 року близько 03.30 було втрачено зв’язок із літаком F-16. Український винищувач виконував завдання із відбиття повітряного нападу противника.
За попередніми даними льотчик знищив три повітряні цілі і працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату. Однак на борту виникла нештатна ситуація. Пілот відвів літак подалі від населеного пункту і успішно катапультувався.
Завдяки оперативній роботі групи пошуково-рятувального забезпечення, пілота швидко знайдено та евакуйовано.
Самопочуття льотчика задовільне, він знаходиться в безпечному місці, життю та здоров’ю нічого не загрожує. Для об’єктивного з'ясування всіх обставин призначено комісію, яка вже приступила до роботи.
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Управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces
Джерело: www.facebook.com/kpszsu