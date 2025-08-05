1937 — Початок Великого терору
5 серпня 1937 року вступив у дію наказ НКВС СРСР № 00447 — "Про репресування антирадянських елементів".
Цей документ став стартом масштабних сталінських репресій, які історики назвали "Великим терором".
Протягом лише кількох місяців:
● було арештовано понад 1,5 мільйона осіб;
● щонайменше 681 тисяча розстріляні;
● українська інтелігенція, духовенство, вчителі, військові — знищувалися без суду;
● каральна система діяла за квотами на розстріли.
Це був геноцид проти власного народу — і особливо проти українців.
Ми пам’ятаємо. Щоб це ніколи не повторилося.
Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7453