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1937 — Початок Великого терору

1937 — Початок Великого терору

5 серпня 1937 року вступив у дію наказ НКВС СРСР № 00447 — "Про репресування антирадянських елементів".

Цей документ став стартом масштабних сталінських репресій, які історики назвали "Великим терором".

Протягом лише кількох місяців:

● було арештовано понад 1,5 мільйона осіб;

● щонайменше 681 тисяча розстріляні;

● українська інтелігенція, духовенство, вчителі, військові — знищувалися без суду;

● каральна система діяла за квотами на розстріли.

Це був геноцид проти власного народу — і особливо проти українців.

Ми пам’ятаємо. Щоб це ніколи не повторилося.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7453

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