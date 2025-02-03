3 лютого 1918 року, придушуючи більшовицький заколот на київському заводі «Арсенал», українські частини очистили Поділ від червоногвардійців

Хоча протистояння тривало в деяких районах Шулявки, Деміївки, Залізничного району. Українські частини зосередили вогонь по вокзалу, звільнили будинок Політехнічного Інституту на Шулявці. Але червоногвардійцям вдалося з’єднатися із залізничниками. Опівдні Військово-революційний комітет, не маючи відомостей про становище на фронті і місцезнаходження Червоної армії, ухвалив рішення припинити боротьбу і направив делегацію з повідомленням про це в міське самоуправління.

Страйковий комітет о 15:00 годині дня оголосив про припинення у місті страйку. Проте боротьба не припинялася до глибокої ночі.

Лише надвечір війська Центральної Ради, посилені частинами, перекинутими з Печерська, змусили червоногвардійців відступити до Головних залізничних майстерень.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/10484

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