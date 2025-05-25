303 українські захисники повернулися з російського полону: великий обмін «1000 на 1000» завершено

Завершилася третя частина обміну в форматі «1000 на 1000», про який вдалося домовитись у Туреччині. 303 українські захисники вдома.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

З російського полону додому повертаються військові ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

«Дякую команді, яка цілодобово працювала, щоб успішно реалізувати цей обмін. Обов’язково повернемо кожного й кожну з російського полону», – написав Зеленський.

Агентство Телевидения Новости