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4000 днів війни…

4000 днів війни…

4000 днів болю, боротьби, втрат і нескореності.

4000 днів, відколи росія розпочала війну проти України, забираючи життя, руйнуючи міста, намагаючись зламати нашу волю.

За ці 4000 днів ми довели всьому світові: Україна незламна. Ми стали сильнішими, навчилися цінувати кожен ранок під мирним небом.

Так, 4000 днів - це надто довго. Але ми переможемо. І настане день, коли ми рахуватимемо вже не дні війни, а дні миру!

Слава Україні!

Джерело: https://www.facebook.com/walrad

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