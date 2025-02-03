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4000 днів війни…
4000 днів болю, боротьби, втрат і нескореності.
4000 днів, відколи росія розпочала війну проти України, забираючи життя, руйнуючи міста, намагаючись зламати нашу волю.
За ці 4000 днів ми довели всьому світові: Україна незламна. Ми стали сильнішими, навчилися цінувати кожен ранок під мирним небом.
Так, 4000 днів - це надто довго. Але ми переможемо. І настане день, коли ми рахуватимемо вже не дні війни, а дні миру!
Слава Україні!
Джерело: https://www.facebook.com/walrad