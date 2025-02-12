5 000 тварин евакуювали працівники "Фельдман Екопарку" на Харківщині

Такої масштабної операції з порятунку тварин не робив ніхто у світі.

З початку повномасштабної війни екопарк опинився на лінії фронту, і працівники та волонтери ризикували життям, щоб врятувати тварин. На жаль, 6 людей, які проводили рятувальну операцію, загинули. Також загинули близько 300 тварин.

Це інфографіка з дослідження "російсько-українська війна: вплив на довкілля". В ньому є кейси заповідних територій, які зазнали шкоди від росіян, та інформація про інші наслідки російського екоциду.

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Джерело: https://t.me/uawarinfographics/4526

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