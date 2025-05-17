5 мільйонів рублів — за серіал про "визволення"

Поки мешканці ТОТ Луганщини виживають без води, лікарів та базових послуг, кремль платить мільйони за зйомки пропагандистських фейків.

5 млн рублів — гонорар одному "режисеру" за фільм про вигадане «визволення».

Для порівняння: лікарю з глибинки рф — вдвічі менше.

росія не будує — вона знімає. Не відновлює — а імітує. Все, що вона приносить — це бідність і брехлива «картинка для москви».

Центр національного спротиву закликає:

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Разом зупинимо окупацію — брехнею війну не виграти.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6940

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