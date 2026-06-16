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57 000 уничтоженных целей: назван процент эффективности украинской ПВО в мае

57 000 уничтоженных целей: назван процент эффективности украинской ПВО в мае

Подразделения Сил обороны Украины демонстрируют высокую и стабильную результативность в отражении российских воздушных атак. Несмотря на беспрецедентную интенсивность налетов в весенний период 2026 года, показатель сбиваемых вражеских целей держится в пределах 88–90%, сообщил главный научный сотрудник управления Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники полковник Александр Заруба.

В течение месяца украинские защитники неба ликвидировали уже более 57 000 вражеских средств воздушного нападения.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/69059

Новости портала «Весь Харьков»

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