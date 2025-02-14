63% війн стають замороженими конфліктами.

Не всі війни закінчуються перемовинами та мирною угодою. Аналіз останніх десятиліть показує, що миром закінчились лише 16% війн.

Але для того, щоб мирна угода була вигідною, а не стала капітуляцією, на переговорах потрібно проявити силу.

Більшість війн закінчились без чітко визначеного переможця, без домовленостей, з більшим чи меншим ризиком перетворення замороженого конфлікту на гарячу війну.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/4534

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