76-й обмін полоненими: з російської неволі повернулися ще 160 Захисників!

Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України проведено черговий комбінований обмін полоненими.

У результаті перемовного процесу визволено 160 українських воїнів, які перебували у неволі з 2022 року.

Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Сухопутних військ, Сил підтримки, ДШВ, ТрО, Повітряних Сил, Медичних сил, ВМС, а також бійці Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби.

Вони боронили державу на Донецькому, Луганському, Харківському, Чернігівському, Запорізькому, Сумському та Київському напрямках.

Серед звільнених зокрема 115 оборонців Маріуполя.

Окрім солдатів і сержантів, додому вдалося повернути 58 офіцерів.

Наймолодшому звільненому Захиснику виповнилося 26 років. Найстаршому – 66.

Усі визволені пройдуть медичний огляд, отримають необхідне лікування, грошові виплати, документи, відправляться на реабілітацію для повернення до суспільства після тривалої ізоляції у російському полоні.

Загалом за період своєї діяльності Координаційний штаб повернув з неволі 9606 військових та цивільних.

Висловлюємо щиру вдячність Сполученим Штатам Америки та Об’єднаним Арабським Еміратам за важливе посередництво та сприяння в організації обміну. Дякуємо також усім державним структурам, організаціям і фахівцям, які щодня працюють заради повернення наших громадян додому.

Координаційний штаб продовжує роботу над визволенням кожного українця з російської неволі.

Слава Україні!

Джерело: https://t.me/DIUkraine/8771

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