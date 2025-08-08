Сегодня 10:36
Просмотров: 44
8 серпня 2008 року росія напала на Грузію — під тим же брехливим приводом, що й потім на Україну: "захист російських громадян"
За кілька днів танки були вже біля Тбілісі. Кремль роздав паспорти, спровокував війну й визнав "незалежність" маріонеткових республік.
● 2014 — Крим, Донбас.
● 2022 — повномасштабне вторгнення.
Ті ж методи: паспортизація, фейки, окупація.
росія не змінюється. Вона завжди приходить під виглядом "захисника" — а лишає по собі руїни, могили й зламані долі.
Поширюй правду. Не мовчи.
Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7467