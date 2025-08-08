8 серпня 2008 року росія напала на Грузію — під тим же брехливим приводом, що й потім на Україну: "захист російських громадян"

За кілька днів танки були вже біля Тбілісі. Кремль роздав паспорти, спровокував війну й визнав "незалежність" маріонеткових республік.

● 2014 — Крим, Донбас.

● 2022 — повномасштабне вторгнення.

Ті ж методи: паспортизація, фейки, окупація.

росія не змінюється. Вона завжди приходить під виглядом "захисника" — а лишає по собі руїни, могили й зламані долі.

Поширюй правду. Не мовчи.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7467

