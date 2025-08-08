Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:36
Просмотров: 44

8 серпня 2008 року росія напала на Грузію — під тим же брехливим приводом, що й потім на Україну: "захист російських громадян"

За кілька днів танки були вже біля Тбілісі. Кремль роздав паспорти, спровокував війну й визнав "незалежність" маріонеткових республік.

● 2014 — Крим, Донбас.

● 2022 — повномасштабне вторгнення.

Ті ж методи: паспортизація, фейки, окупація.

росія не змінюється. Вона завжди приходить під виглядом "захисника" — а лишає по собі руїни, могили й зламані долі.

Поширюй правду. Не мовчи.

8 серпня 2008 року росія напала на Грузію — під тим же брехливим приводом, що й потім на Україну: захист російських громадян

8 серпня 2008 року росія напала на Грузію — під тим же брехливим приводом, що й потім на Україну: захист російських громадян

8 серпня 2008 року росія напала на Грузію — під тим же брехливим приводом, що й потім на Україну: захист російських громадян

8 серпня 2008 року росія напала на Грузію — під тим же брехливим приводом, що й потім на Україну: захист російських громадян

8 серпня 2008 року росія напала на Грузію — під тим же брехливим приводом, що й потім на Україну: захист російських громадян

8 серпня 2008 року росія напала на Грузію — під тим же брехливим приводом, що й потім на Україну: захист російських громадян

8 серпня 2008 року росія напала на Грузію — під тим же брехливим приводом, що й потім на Україну: захист російських громадян

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7467

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

кремль будує на ТОТ Херсонщини “музей скрєп”
Сегодня 10:54    40
Антисемітська пропаганда кремля — у свідомості росіян: “Один еврей будет иметь 400 рабов славянских”
Сегодня 10:43    49
СБУ заочно повідомила про підозру генералу та полковнику армії рф, які командували ракетним ударом по Київській телевежі
Сегодня 10:31    52
Неповнолітні у ролі провідників: на Буковині викрито схему незаконного переправлення осіб до Румунії (ВІДЕО)
Сегодня 10:19    53
«Просмажка» окупантів на Донеччині (ВІДЕО)
Сегодня 09:48    71
Навіть вихователі залишаються без зарплати на ТОТ України
Сегодня 09:39    76
СБУ затримала ще одного агента рф, який наводив російські авіабомби на Слов’янськ
Сегодня 09:17    124
Сем Альтман, Цукерберг і Тіль будують бункери у різних країнах світу
Сегодня 08:59    107
Уночі над Україною було збито 79 «шахедів» та дронів-імітаторів, а також три реактивні БпЛА
Сегодня 08:56    94
Микола Леонтійович Юнаків — генерал Армії УНР, стратег, історик, реформатор, міністр військових справ
Сегодня 08:52    82
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 