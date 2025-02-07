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$80 мільярдів доларів становлять збитки та непрямі втрати українського агропромислового комплексу через війну

$80 мільярдів доларів становлять збитки та непрямі втрати українського агропромислового комплексу через війну

Збитки — це вартість активів, які були знищені, або вкрадені, або пошкоджені. Скажімо, урожай на полі, сільгосптехніка, будівлі зерносховищ. Найбільші збитки в Запорізькій та Херсонській областях.

Непрямі втрати — це зменшення доходів, яке сталось через війну. Наприклад, через здорожчання логістики чи падіння цін. Найбільші непрямі втрати понесли агровиробники в Харківській та Херсонській областях.

Це інфографіка зі свіжого випуску інфографічного довідника "Агробізнес України", який вийшов зовсім нещодавно.

▶ ️Завантажуйте довідник за посиланням (https://agribusinessinukraine.com/the-infographics-report-ukrainian-agribusiness-2024/) і дізнавайтесь більше про наслідки війни для агробізнесу і про те, як він адаптовується до війни.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/4516

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