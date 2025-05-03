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9 травня фсб планує влаштувати теракти в росії та звинуватити у цьому Україну
Показові теракти під час парадів «побєдобєсія» дали вказівку організувати фсб в декількох регіонах рф, а саме в хабаровську, улан-уде тощо. Про це повідомляє InformNapalm.
Згодом росія планує звинуватити Україну в невибіркових атаках скупчень цивільних, зірвати «мирні ініціативи» США та використати ці приводи для мобілізації додаткового ресурсу з російських регіонів.
Джерело: https://t.me/spravdi/46433
Темы: пропаганда, росія, тероризм, україна