Показові теракти під час парадів «побєдобєсія» дали вказівку організувати фсб в декількох регіонах рф, а саме в хабаровську, улан-уде тощо. Про це повідомляє InformNapalm.

Згодом росія планує звинуватити Україну в невибіркових атаках скупчень цивільних, зірвати «мирні ініціативи» США та використати ці приводи для мобілізації додаткового ресурсу з російських регіонів.

Джерело: https://t.me/spravdi/46433

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