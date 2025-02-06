Уражено аеродром російських окупантів

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 6 лютого 2025 року уразили аеродром "Приморсько-Ахтарський" у Краснодарському краї рф. Це об’єкт оперативного базування авіаційних засобів. Використовується для зберігання, підготовки та пусків БпЛА типу «Shahed» по території України, а також обслуговування авіатехніки, яка виконує завдання в районах Запорізької та Херсонської областей.

Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі. Виникла пожежа. Результати ураження уточнюються.

Удари по об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії рф проти України та терорі цивільного населення, триватимуть.

Далі буде…

Слава Україні!

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/20620

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