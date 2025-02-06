Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:20
Просмотров: 75

Уражено аеродром російських окупантів

Уражено аеродром російських окупантів

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 6 лютого 2025 року уразили аеродром "Приморсько-Ахтарський" у Краснодарському краї рф. Це об’єкт оперативного базування авіаційних засобів. Використовується для зберігання, підготовки та пусків БпЛА типу «Shahed» по території України, а також обслуговування авіатехніки, яка виконує завдання в районах Запорізької та Херсонської областей.

Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі. Виникла пожежа. Результати ураження уточнюються.

Удари по об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії рф проти України та терорі цивільного населення, триватимуть.

Далі буде…

Слава Україні!

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/20620

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

За матеріалами ДБР у родини правоохоронця з Харкова можуть конфіскувати майна на понад 7,8 млн грн
Сегодня 09:18    28
Новейший российский ЗРК “Крона-Э” как лицо технологического кризиса ВПК россии
Сегодня 09:06    58
Резонансні викриття НАБУ і САП у 2024 році. Частина друга
Сегодня 08:55    51
Харківщина, 6 лютого
Сегодня 08:50    46
В Україні знаходяться родовища 22 з 50 мінералів, які США визнали критично важливими (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 08:38    63
За матеріалами ДБР судитимуть командира військової частини, який переплатив 12 млн гривень за паливні резервуари
Сегодня 08:27    62
Угорщина звинувачує Україну у фінансуванні угорської опозиції
Сегодня 08:17    79
Оперативна інформація станом на 08.00 06.02.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:08    69
DeepState: Кількість штурмових дій противника падає 7-й день підряд
Сегодня 08:08    55
68% поляків та 44% чехів хочуть, щоб Україна перемогла в російсько-українській війні
Сегодня 07:58    72
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 