“А чего они летают по населенным пунктам?!” ― росіянка невдоволена “нєштатним сходом боєприпасів” авіації рф

У черговому здобутому розвідниками перехопленні мешканка бєлгородської області обурюється через бомби з-під авіації держави-агресора, які падають на російські ізби та городи.

“Нас эвакуировали вообще. Снаряда снимали у этой Шобулиевой в хате. Это ужас. В пять часов как бахнуло! [...] А это наш самолеты. Их засекли по радару, и чтобы не попали в самолет, они выкинули его на огороде. [...] А чего они летают по населенным пунктам? Что ― маршрута полями нету?” ― “кипить” росіянка.

Більше слухайте у перехопленні.

❗ ️ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений воєнний злочин буде справедлива відплата

Джерело: gur.gov.ua

