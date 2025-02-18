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Адміністратор Трампа ввів цензуру на YouTube

Адміністратор Трампа ввів цензуру на YouTube

Майже 400 відео, які були опубліковані на сторінці Бюро захисту прав споживачів США на YouTube, були видалені, оскільки адміністрація Трампа продовжує скорочувати роботу агентства, включаючи його команду кваліфікованих технологів.

На YouTube-сторінці CFPB , яка має 15 000 передплатників і була створена в 2011 році, станом на п’ятницю було видалено кожне відео. Архівна версія сторінки показує, що нещодавно 8 лютого на ній було розміщено 386 відео. Заархівована сторінка показує відео з такими назвами, як «П’ять порад, коли ви не можете оплатити рахунки», «Як оскаржити помилку в моєму кредитному звіті?» і «Як я можу покращити свій кредитний рейтинг?»

Облікові записи агентства у Facebook і X також були видалені, хоча невідомо, коли. На домашній сторінці веб-сайту CFPB з’являється повідомлення про помилку 404, хоча інші сторінки сайту все ще активні.

Видалення, схоже, є частиною більшого демонтажу агентства, яке контролює питання захисту прав споживачів у сфері фінансових послуг. Це сфера, яка все більше включає технічних гравців, включаючи X ; X належить голові Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілону Маску, який очолює звинувачення у скороченні федеральної робочої сили. Близько 20 технологів у бюро були раптово звільнені в четвер увечері, повідомляє The Verge , спустошивши команду, яка надала глибокий досвід, щоб допомогти притягнути компанії до відповідальності за їхні послуги фінансових технологій.

У кількох відомствах уряд поспішно видалив веб-сторінки, щоб виконати низку виконавчих указів президента Дональда Трампа на початку його терміну. Цього тижня багато сторінок, на яких містилася інформація про здоров’я, було повернуто в Інтернет, щоб виконати ухвалу суду. Пізніше адміністрація Трампа оновила ці сторінки, додавши застереження щодо «гендерної ідеології», зазначивши, що суд змусив її відновити інформацію.

Може бути невелика відстрочка для CFPB після нового судового наказу. У п’ятницю ввечері суддя призупинив подальші звільнення співробітників CFPB без причини та наказав агентству не видаляти записи чи дані агентства принаймні до слухання 3 березня.

Джерело: http://internetua.com

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