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«АдН» оскаржить те, що її визнали правоекстремістською організацією

«АдН» оскаржить те, що її визнали правоекстремістською організацією

За словами співголів партії Аліс Вайдель і Тіно Хрупалла, «Альтернатива для Німеччини» захищатиметься від цього наклепу, який ставить під загрозу демократію, у законний спосіб.

У їхній заяві йдеться про те, що незадовго до зміни уряду АдН почали публічно дискредитувати та криміналізувати як опозиційну партію. Там також зазначають, що таке цілеспрямоване втручання в демократичні процеси ухвалення рішень має очевидне політичне підґрунтя.

Рішення також розкритикував держсекретар США Марко Рубіо, назвавши це не демократією, а «замаскованою тиранією».

«Ми навчилися з нашої історії, що праворадикальний екстремізм потрібно зупинити», — так на це зреагувало МЗС Німеччини.

У відомстві наголосили, що це рішення є демократичним і відображає результати незалежного розслідування для захисту Конституції та верховенства права.

Джерело: https://t.me/babel/67611

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