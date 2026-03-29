“Агентка “Свєта””: документальний фільм про унікальну операцію ГУР в Енергодарі

У документальному фільмі “Агентка “Свєта”” воїни спецпідрозділу ГУР МО України “Шаманбат” вперше розкривають деталі багаторічної агентурної операції в тимчасово окупованому Енергодарі.

Впродовж трьох років під носом у фсб та росгвардії в місті-супутнику Запорізької АЕС діяла “Свєта” – агентка українських спецслужб з російським паспортом.

Під керівництвом розвідників “Свєта” вистежувала колаборантів, військове керівництво, склади та штаби окупаційних військ – розвідані агенткою об’єкти ставали мішенями для ударів українських сил.

“Я просто приносила з однієї точки те, що мені говорили, переносила в іншу точку. Прогулювалася по тим місцям, де треба було щось побачити чи перевірити. Розповідала, що бачила, де стоїть техніка, де скупчуються військові, де частіше вони бувають”, – згадує ексагентка про свою роботу.

Одного дня при в’їзді до Енергодару росіяни затримали жінку та ув’язнили її “на підвалі”. Допити московитів результату не дали – агентка не видала свій зв'язок з українською стороною.

Після повернення додому, “Свєта” повідомила розвідників про допит – “Шаманбат” одразу почав планувати евакуаційну місію.

“Була надана команда розвідувальній групі на планування, комплектування, спорядження спеціальними засобами. У хлопців, яким запропонували зробити цю роботу, навіть не виникло питань, чи можна відмовитись від такої задачі. Всі розуміли, що там стоїть жінка, яка зробила дуже великий об'єм роботи, і вона потребує допомоги”, – розповів розвідник “Трикутник”, керівник операції.

Операція з порятунку агентки тривала дві доби – спецпризначенці водою та суходолом дійшли до околиць Енергодару, зустріли “Свєту” та повернули її на підконтрольну Україні територію.

“Коли ми вже від'їхали трошки далі, в безпечніші місця, і коли вона зустрілася вживу з тими оперативними співробітниками, які вели з неї ці всі переписки на протязі трьох років, вона по голосу впізнала, що це була людина. Вони обійнялися, і тоді ми вже видихнули і зрозуміли, що місія виконана”, – ділиться спогадами “SID”, командир штурмової групи, яка виводила агентку.

Робота “Свєти” та сотень інших українських агентів на тимчасово окупованих територіях під керівництвом ГУР МО України вкотре демонструє здатність українців опиратися та боротися.

“Ми ніколи не залишаємо людей, які нам довірилися, тому що це наші люди, які впродовж трьох років працюють. Я не скажу, що це протекція, я скажу, що це просто людські відносини, як людина допомагає людині”, – підкреслив “Трикутник”.

Джерело: gur.gov.ua

