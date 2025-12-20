Надзвичайне
Сегодня 10:36
Активіста, який таємно фільмував концтабори для уйгурів у Китаї, можуть депортувати зі США

Зі США можуть депортувати 38-річного активіста Гуань Хеня, який таємно фільмував концтабори для уйгурів у Китаї та втік до Америки.

Імміграційна та митна служба (ICE) затримала чоловіка у серпні 2025 року, а нещодавно розпочалися слухання.

15 грудня рішення щодо його депортації відклали до січня, однак мати активіста боїться, що зрештою його відправлять до Китаю, повідомляє The Guardian.

"Я дуже-дуже хвилююся, що для нього все буде вкрай погано, якщо його змусять повернутися.

Якщо він матиме можливість залишитися у Сполучених Штатах, принаймні він буде в безпеці. Я неймовірно стривожена й засмучена", – сказала Ло Юнь.

У січні суддя може розглянути питання, чи не слід відправити активіста до Уганди для розгляду його заяви про надання притулку, адже ця країна погодилася приймати людей, депортованих зі США.

Однак адвокат Гуаня пообіцяв оскаржувати таку спробу: мовляв, існує значний ризик того, що звідти Гуаня повернуть назад до Китаю.

Комісія з прав людини імені Тома Лантоса прокоментувала справу й заявила, що в разі повернення до Китаю Гуань "імовірно зазнає переслідувань".

"Йому слід надати всі можливості залишитися", – йдеться в заяві.

Що зробив Гуань Хень

Китайський активіст Гуань Хень почув про ймовірні знущання з уйгурів у спеціальних таборах у 2020 році. Чоловік вирішив самостійно перевірити цю інформацію та попри ризик для життя вирушив у подорож північно-західним регіоном Китаю – Сіньцзяном.

Наприкінці 2021 року Хень опублікував в інтернеті 20-хвилинне відео, в якому докладно розповів про свій візит до Сіньцзяну. Він відвідував місця, які розслідування BuzzFeed ідентифікувало як центри утримання уйгурів та інших мусульманських меншин.

Після зйомки відео Гуань залишив Китай і зрештою потрапив до США через Південну Америку. За словами матері, її син утік спочатку до Еквадору, а потім на Багами, де купив надувний човен, і в жовтні 2021 року доплив до Флориди. У США він подав заяву про надання політичного притулку й отримав дозвіл на роботу.

Того ж року він повідомив матері, що не планує повертатися до Китаю, а потім опублікував свої таємні відео. Мати каже, що не знала про зміст цих роликів.

У серпні цього року друг Гуаня повідомив матері, що її сина затримали ICE. Коли жінці вдалося зв'язатися з ним, він був на межі нервового зриву й дуже панікував.

Активісти неодноразово звинувачували Китай в тому, що з 2017 року він утримує під вартою понад мільйон уйгурів та інших мусульман, піддаючи їх знущанням. І хоч Китай заперечує ці звинувачення, докази існування уйгурських таборів зʼявляються в медіа.

Нагадаємо, з приходом адміністрації Трампа до влади у США посилилась антиміграційна політика. Зокрема, у серпні Штати депортували двох українців.

