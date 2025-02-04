Такер Карлсон назвав Україну «джерелом божевілля, яка зробила все можливе, щоб посіяти дестабілізацію на Заході». При цьому путін для Карлсона, за його власними словами, «не ворог, бо нічого поганого йому та США не зробив».

Впродовж останніх років Карлсон так часто повторював тези кремля, що його стало важко відрізнити від балакучих голів, які російська пропаганда скуповує по всьому світу за гуртовими цінами.

Нападки на Україну були продовженням війни Карлсона проти Демократичної партії і особисто Джо Байдена, але у таборі Дональда Трампа його старань не оцінили – йому не знайшлося місця ані у Білому домі, ані десь поблизу.

А от у москві, напевно, Карлсона прийняли б із розкритими обіймами, прилаштувавши його десь на rt. Але навряд чи сам Карлсон прагне закінчити свою кар’єру саме так.

Джерело: https://t.me/spravdi/44790

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