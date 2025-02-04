Армія рф атакувала Україну 65 дронами, постраждали Черкащина та Сумщина

У ніч на 4 лютого, починаючи з 20:00 3 лютого, противник атакував Україну 65 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 37 «шахедів» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

28 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Внаслідок нічної атаки постраждали Сумщина та Черкащина.

Агентство Телевидения Новости