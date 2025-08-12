Армія рф вдарила по території навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ: є загиблий та поранені

Сьогодні вночі російські війська здійснили ракетний удар по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України.

Про це повідомляють у Сухопутних військах ЗС України.

«Оповіщення особового складу було здійснено належним чином одразу після надходження сигналу «Ракетна небезпека». Попри вжиті заходи безпеки, під час переміщення до обладнаних укриттів та сховищ, група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів. Відомо про одного загиблого та 11-х поранених різних ступенів тяжкості. Ще 12 військовослужбовців звернулося за медичною допомогою зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес», – йдеться у повідомленні.

На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога.

«З метою збереження життя та здоров’я людей триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями», – зазначають військові.

Агентство Телевидения Новости