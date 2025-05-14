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Армія РФ запустила по Україні 145 БпЛА та ракету «Іскандер»: постраждали п’ять областей

Армія РФ запустила по Україні 145 БпЛА та ракету «Іскандер»: постраждали п’ять областей

У ніч на 14 травня, починаючи з 19:30 13 травня, противник атакував Україну балістичною ракетою «Іскандер-М/KN-23» із Криму. Також росіяни запустили 145 ударних БпЛА Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 80 ударних БпЛА Shahed  та безпілотників інших типів на сході, півночі, заході та в центрі країни.

42 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Одещина, Донеччина та Кіровоградщина.

Агентство Телевидения Новости

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