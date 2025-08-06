Сегодня 09:21
Просмотров: 123
Армія рф запустила по Україні 45 БпЛА: ППО знешкодила 36
У ніч на 6 серпня, починаючи з 20:30 5 серпня, окупанти атакували Україну 45 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ; Чауда (ТОТ Криму).
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БпЛА Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання дев’яти БпЛА на трьох локаціях, а також падіння збитих дронів та уламків на одній локації.