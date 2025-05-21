Авіабомба рашистів влучила у багатоквартирний будинок на Харківщині: є постраждалі

Поліція документує наслідки влучання авіабомби у багатоквартирний житловий будинок в селищі Куп’янськ-Вузловий.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Повідомлення про обстріл селища Куп’янськ-Вузловий надійшло до поліції 21 травня. За адресою негайно виїхали працівники Куп’янського районного відділу поліції.

Внаслідок удару пошкоджено під’їзд триповерхового будинку, руйнувань зазнали також сусідні багатоквартирні будинки та приватний сектор. Постраждали дві жінки 70 та 66 років.

Наразі правоохоронці встановлюють всіх постраждалих громадян, а також документують наслідки авіаційного удару.

За фактом воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости