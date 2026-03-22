Аварійне приземлення розсекретило "Білого кажана" США: як Пентагон шпигує за Іраном

Секретний стелс-дрон RQ-180 White Bat, який помилково прийняли за бомбардувальник B-2, здійснив вимушене приземлення на грецькій авіабазі після ймовірної участі в американській операції «Епічна лють» проти Ірану.

Сполучені Штати у війні проти Ірану можуть використовувати свій надсекретний безпілотник, який відомий під позначенням RQ-180.

Про це пише український військовий портал Defence Express.

Днями в Мережі з’явилася низка фото, на яких можна побачити літальний апарат з аеродинамічною схемою «летюче крило», який деякі грецькі ЗМІ помилково прийняли за бомбардувальник типу B-2.

Чому грецькі — бо цей таємничий літальний апарат здійснив аварійне приземлення на авіабазі «Лариса», що у Греції. Припускається, що він там приземлився, втім, як наголошують у виданні TWZ, наразі ці всі деталі не мають офіційного підтвердження, але цілком зрозуміло, що літальний апарат на фото — однозначно не бомбардувальник B-2, і хоча він дещо схожий на новітній B-21 Raider, все ж з великою ймовірністю йдеться саме про таємничий безпілотник.

Ба більше, в Мережі також була версія, що це може бути безпілотник RA-01 ізраїльських військ, але він значно менший за розмірами і, тим паче, не зовсім зрозуміло, як би міг він опинитися аж настільки далеко на заході.

Під питанням і те, чи є для секретного літального апарату грецька авіабаза «Лариса» місцем базування або ж він суто здійснив там вимушене приземлення. Ну а на те, що він дійсно, можливо, мав якісь проблеми, натякає той факт, що його зафіксували вдень, водночас за логікою він би мав повертатися вночі, щоб мати менше шансів бути зафіксованим та ідентифікованим.

Нагадаємо, що таємничий стелс-БпЛА RQ-180 є розробкою компанії Northrop Grumman, яка свого часу отримала контракт, обійшовши Lockheed Martin та Boeing. Угода була укладена 2008 року, а постачання вже серійних зразків стартували 2013-го.

І цей дрон — яскравий приклад того, як у США насправді вміють реалізовувати дійсно секретні проєкти, бо попри те, що перший політ RQ-180 здійснив ще 2010 року, вперше фото цього безпілотного літального апарату засвітилося лише 2020-го над авіабазою «Едвардс», а роком пізніше ПС США «засвітили» на відео цей «новий» секретний безпілотник, який отримав назву White Bat.

RQ-180 — це розвідувальна платформа, і операція США «Епічна лють» в Ірані має бути ідеальним місцем для демонстрації можливостей цього безпілотника, який, серед усього, оснащений радіолокаційною станцією з АФАР і пасивними засобами радіоелектронної розвідки.

А 2022 року повідомлялося, що США до 2027-го планують списати свої безпілотники RQ-4 Global Hawk, і саме RQ-180 White Bat зрештою має стати їхньою заміною.

Варто зазначити, що таємні стелс-дрони RQ-170 Sentinel зіграли одну з головних ролей у захопленні Мадуро.

Джерело: tsn.ua

Новости портала «Весь Харьков»