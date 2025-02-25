Авіаудар по Дергачівській громаді: постраждало четверо людей

За даними слідства, 24 лютого близько 23:00 російська армія завдала авіаційного удару по місту Дергачі.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Пошкоджено житлові будинки, господарчі приміщення, авто. Чотири жінки зазнали гострої реакції на стрес.

Орієнтовно у цей самий час ще один російський КАБ вдарив по селищу Слатине Дергачівської ТГ Харківського району. Пошкоджено приватні домоволодіння. На щастя, без постраждалих.

О 4:20 ворог повторно здійснив запуски з авіації. Два КАБи влучили по території фермерського господарства у с. Болибоки Дергачівської ТГ Харківського району. Пошкоджено складські ангари та техніку.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости