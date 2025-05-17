БЕБ відмінило тендер з порушеннями

Аналітики ТУ БЕБ у м. Києві під час моніторингу публічних закупівель виявили більше ніж на 170 млн грн порушень у двох тендерах на капітальний ремонт будівель одного із коледжів міста Києва.

У тендерній документації фахівці БЕБ встановили низку порушень, що стосуються учасника закупівлі. Зокрема виявлено ризик невиконання робіт та завищення ціни на матеріальні ресурси.

Аналітики Бюро скерували на адресу розпорядника державних коштів рекомендаційний лист із виявленими ризиками.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/7775

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