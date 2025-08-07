БЕБ - відшкодовано 4 млн несплачених податків

Детективи ТУ БЕБ у Львівській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податку на прибуток посадовими особами підприємства що спеціалізується на виготовленні натуральної ковбасної оболонки.

Встановлено наявність неправдивої інформації в документах бухгалтерського обліку, зокрема службові особи товариства не відобразили дохід від списання безнадійної кредиторської заборгованості, а також не оприбуткували надлишки товарних запасів.

● Такі дії призвели до ухилення від сплати податків в розмірі 4,1 млн грн.

● В ході досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування компанією завданих державі збитків у повному обсязі. Детективи Бюро повідомили про підозру директору підприємства в ухиленні від сплати податків.

Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із добровільним відшкодуванням заподіяної шкоди.

