БЕБ виявило несплату податків забудовником

Детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області завершили досудове розслідування у справі щодо ухилення від сплати податків забудовником з Ужгорода. Завдані державі збитки на суму понад 6,7 млн грн відшкодовано у повному обсязі.

Слідством встановлено, що забудовник організував будівництво житлового комплексу та продаж квартир. Для зменшення податкового навантаження він укладав із покупцями договори про спільну діяльність, маскуючи таким чином фактичний продаж нерухомості.

Насправді покупці не були співінвесторами та не брали участі у будівництві. Вони лише сплачували кошти за житло. Водночас доходи від реалізації квартир у податковій звітності не відображалися, а до бюджету не надійшло понад 6,7 млн грн податків.

Детективи повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 212 КК України. До суду скеровано клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням завданих збитків.

Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Закарпатської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/10773

